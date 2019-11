Le réseau Impulsing Consulting a organisé la seconde édition de la Fête du management, à Beauvais, à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise, le jeudi 10 octobre. Cet événement national met en lumière le métier de manager. Entre conseils et bonnes pratiques, chacun a pu échanger sur le thème, cette année, du courage.

Lancée en 2018, la Fête du management est un grand rassemblement des managers français. Treize villes en France ont reçu au total, en simultané, 58 témoins, chefs d’entreprises et experts en management, pour partager la réussite des projets innovants. Pour les Hauts-de-France, la CCI de Beauvais a reçu les chefs d’entreprises, avides d’adopter les bonnes pratiques. Pour cette seconde édition, le thème du courage a été abordé, sous toutes ses formes. « Pourquoi le courage ? Car le courage fait partie de la vie du manager. Le courage d’innover, de l’utiliser pour mettre en place des actions au sein des entreprises, et bien d’autres encore, est au centre des relations humaines car le courage engendre de nouvelles façons de travailler et des qualités personnelles », explique Loick Lebas, consultant et expert en management chez Impulsing Consulting. Des chefs d’entreprises de la région, des agents territoriaux, des salariés et des étudiants se sont donc rassemblés au sein d’ateliers thématiques et autour de témoins, à l’heure où le bien-être au travail est devenu essentiel. « Le courage, c’est aussi remercier, soutenir et féliciter », confie Agathe Brunel, elle aussi experte en management chez Impulsing Consulting.

Des initiatives locales innovantes

Dans l’amphithéâtre de la CCI de l’Oise, des chefs d’entreprises locaux ont expliqué leur méthode de management bien à eux, à l’instar de Christophe Thuillier, à la tête d’Agesys, basée à Noyon, une entreprise experte en solutions informatiques : « Nous avons mis en place des solutions pour motiver nos salariés, par exemple le télétravail. Puis, la place du manager a changé : les salariés donnent leur avis sur les décisions importantes. » Du côté de l’Éducation nationale, là aussi des techniques de management nouvelles ont été expérimentées, avec, en leur centre, la participation. « Nous avons instauré un système participatif, note Françoise Ould, proviseure d’un lycée à Crépy-en-Valois, qui intègre les professeurs et les élèves. Chacun est écouté, cela nous a permis d’augmenter notre taux de pourcentage au bac. Je pense que le côté participatif est central dans le management […] Pour moi le courage, c’est l’empathie et la cohésion. » Alors, le courage serait-il une vertu ? Une compétence ? Un état d’esprit ? Finalement, c’est un tout. Car le courage, selon les experts, « c’est avant tout oser ».