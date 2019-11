La Caisse d’épargne hauts-de-France soutient l’internationalisation de sparring Capital

Dans le cadre de sa mission d’accompagnateur bancaire engagé à soutenir les entrepreneurs notamment dans leurs projets d’augmentation de capital ou de croissance externe, la Caisse d’épargne Hauts de France a accordé son soutien financier à la société de gestion indépendante Sparring Capital dans l’acquisition de Nalys. Cette opération permet au groupe français de devenir actionnaire majoritaire de la structure belge aux côtés de son dirigeant-fondateur Patrice Serange. Créée en 2002, l’enseigne a en effet réalisé plus de 700 millions d’euros de levée de fonds auprès d’investisseurs français et internationaux et a investi dans plus d’une trentaine d’entreprises. Spécialiste du conseil en ingénierie, Nalys a pour sa part été créée en 2011 et enregistre un chiffre d’affaires avoisinant les 25 millions d’euros.