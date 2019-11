La Banque de France publie les tendances régionales septembre 2019

Selon les tendances régionales de septembre 2019 publiées par la Banque de France, quelques signes de faiblesse sont affichés par l’activité économique régionale. La production industrielle a diminué dans l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’agroalimentaire et du textile. La filière automobile a notamment enregistré une baisse remarquable. S’agissant des services marchands, ils ont connu une très légère progression. Les prestations services ont nettement augmenté dans le travail temporaire, les métiers d’études et d’ingénierie, et ont baissé dans l’hébergement-restauration, l’informatique et la réparation. Une croissance plus franche est prévue par les chefs d’entreprises à court terme. D’autre part, l’activité du bâtiment et travaux publics a très nettement fléchi durant les 3 derniers mois. Une situation qui est tout de même favorable par rapport au 3e trimestre 2018. Des prévisions d’évolution sont par ailleurs attendues par les entrepreneurs du BTP.