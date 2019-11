Éric Plumenail a la tête du Crédit du Nord – Amiens

Éric Plumenail vient d’être nommé directeur du groupe Crédit du Nord – Amiens. Suite à cette nomination, il devient responsable d’un centre d’affaires pour les entreprises ainsi que de dix agences de la région Nord-Ouest, dédiées aux particuliers et professionnels. Expert en matière de finances et de banque, le nouveau responsable a d’abord intégré le […]

Éric Plumenail vient d’être nommé directeur du groupe Crédit du Nord – Amiens. Suite à cette nomination, il devient responsable d’un centre d’affaires pour les entreprises ainsi que de dix agences de la région Nord-Ouest, dédiées aux particuliers et professionnels. Expert en matière de finances et de banque, le nouveau responsable a d’abord intégré le CIC avant de rejoindre en 2005, le groupe Crédit du Nord en qualité de directeur de l’agence trois marchés de la Banque Courtois à Carcassonne. Sept ans plus tard, il est affecté à la Société marseillaise de crédit et devient directeur de groupe à Orange. Le Crédit du Nord de la région Nord-Ouest représente un groupement de huit banques régionales : Courtois Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit, Tarneaud, Crédit du Nord et Société de bourse Gilbert-Dupont.