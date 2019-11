Cemex : et au milieu du béton… poussent des fleurs !

La société Cemex spécialisée dans la vente de bétons prêts à l’emploi, vient de mettre en application sur son unité de production d’Itancourt dans l’Aisne, l’action menée au niveau national « Cemex bétons agit pour la biodiversité ».

Le mercredi 25 septembre dernier, des enfants du village d’Itancourt ont semé des graines dans l’enceinte de l’unité de production de bétons prêts à l’emploi de la société Cemex. La création de cette bande fleurie comme l’implantation de quatre ruches en juillet sur ce même site marque la volonté de la direction d’entrer dans une démarche RSE (Responsabilité sociale des entreprises) exemplaire. « Depuis plus de 15 ans, Cemex, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et Picardie nature, agit en faveur de la préservation de la biodiversité et depuis 2012 nous appliquons cette démarche volontaire et spécifique au site d’Itancourt », explique Isabelle de Lise, responsable Environnement et sécurité pour la région Picardie et Pas-de-Calais. Sa collègue Johanna Moreau, responsable Biodiversité pour Cemex France, ajoute : « Nous menions ce type d’action sur les carrières depuis 1980 mais nous avons souhaité étendre cette démarche volontaire à l’ensemble des métiers, et donc aux centrales à béton comme ici à Itancourt, sachant que le site s’y prête particulièrement bien, avec une surface de 5 500 m2 d’espaces verts sur une superficie totale de 12 000 m². ». L’unité de production d’Itancourt affiche dès l’entrée du site son partenariat avec l’association Picardie Nature. « L’association s’est intéressée aux espèces communes au travers de partenariats avec des entreprises comme la Cemex ici sur le site d’Itancourt afin de mettre en œuvre la démarche « Cemex bétons agit pour la biodiversité ». Avec les aménagements que nous visitons aujourd’hui, nous mesurons concrètement qu’il est possible d’élargir les perspectives de renaturation. Mettre des bandes fleuries de plantes mellifères qui se ressèmeront chaque année c’est nourrir des insectes pollinisateurs, en très forte régression, dans les pays industrialisés. C’est également diversifier la vie du sol par une symbiose mutuelle entre chacune des plantes mellifères et les microorganismes du sol », explique Patrick Thiery, son président.

Repères Cemex

Cemex est aujourd’hui un groupe international de matériaux de construction qui trouve son origine dans une cimenterie fondée au Mexique en 1906. Cemex France compte plus de 300 sites implantés sur le territoire français dont 9 en Picardie. Cemex s’est engagée depuis 1992 à produire de manière responsable et a entamé en 2010 une démarche de prise en compte de la biodiversité sur ses unités de production de bétons. 52 programmes LPO de préservation d’espaces et d’espèces ont été soutenus par Cemex depuis 2003. En 2019, 12 unités de production ont été concernées par la démarche « Cemex Bétons agit pour la biodiversité ».