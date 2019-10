Un accompagnement tout au long du processus d’informatisation

Philippe Huet et Patrick Bujaud sont à la tête depuis une vingtaine d’années d’Escort Informatique à Beauvais. La société de Services et d’ingénierie informatique (SSII), propose des solutions logicielles et un service clé en main, spécifiquement pour le secteur public. La SSII détient des compétences techniques affirmées, à savoir la maîtrise de nombreux systèmes d’exploitation […]

La SSII détient des compétences techniques affirmées, à savoir la maîtrise de nombreux systèmes d’exploitation et du client-serveur ainsi que la connaissance de plusieurs langages de programmation. À cela s’ajoutent la pratique des systèmes de gestion de bases de données relationnelles et l’adaptation aux différents segments de marché, à travers une large offre de produits et services. Fondée en 1986, la structure se positionne aujourd’hui en véritable expert, qui accompagne les organismes étatiques sur toute la chaîne d’informatisation. « Nous sommes éditeurs de logiciels, essentiellement à destination de toutes les fonctions publiques, déclare Philippe Huet avant d’expliquer : Nous avons commencé par développer un logiciel de gestion pour un centre public, qui est devenu rapidement un standard diffusé à plusieurs autres organisations, puis la file s’est élargie à l’échelle nationale. » Au début, il s’agissait d’une petite solution qui par la suite a été étoffée, professionnalisée et transformée en progiciel au fil du temps, pour être aujourd’hui commercialisé. Forte de la reconnaissance qu’elle touche auprès de ses clients, l’entreprise n’hésite pas à traduire leurs besoins en outils de gestion adaptés et évolutifs. Pour Escort Informatique, une clientèle diversifiée avec des besoins extrêmement variés constitue une source permanente de progrès et une occasion de partage d’expériences et de savoirs.

La réussite des deux associés est basée sur une gamme de progiciels qu’ils éditent et distribuent à l’attention spécifique des administrations nationales et des collectivités territoriales. Leurs prestations incluent également l’assistance à la mise en œuvre, la formation des utilisateurs, ainsi que l’amélioration des procédures existantes. Le besoin le plus identifié par l’entreprise chez sa clientèle est celui d’avoir en face un interlocuteur compétent. « Ce qui est primordial presque plus que la qualité des logiciels, c’est de posséder une parfaite maîtrise des métiers informatisés », souligne le cogérant. Par ailleurs, la petite taille de la société, formée d’une équipe de douze personnes, garantit une réactivité optimale, une cohérence entre les collaborateurs et une expertise pointue. La plus-value apportée aux clients : l’expertise, l’accompagnement et le service après-vente de qualité. Escort Informatique se tourne en parrallèle vers le Software as a service (SAAS), qui consiste à héberger les applications sur le serveur, et non plus à vendre des licences.