Solutions informatiques innovantes

Implantée à Saint-Quentin, Be-Ware Informatique est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques dédiées aux professionnels. Elle a été fondée en 2006 par Antoine Berton et met à la disposition de ses clients des méthodes innovantes de développement Web et infrastructures réseau.

« Les prestations que nous fournissons correspondent aux besoins de notre clientèle et notamment aux budgets proposés », annonce le gérant. Dotée d’une équipe de 14 personnes, la structure propose, en plus des services réservés aux entreprises, la vente et la réparation de matériel aux particuliers.

Consciente des besoins des entreprises en matière de développement Web et infrastructures réseau, l’enseigne propose une panoplie de services tels que l’audit du parc informatique, la sauvegarde en ligne, la sécurité du réseau, la vente de matériel, la création des sites d’e-commerce, l’intégration de solution de gestion complète d’entreprise et le développement de site Internet. « Nous avons beaucoup d’expérience dans le développement orienté objet, ce qui nous permet de mettre la technique au second plan et de donner une grande importance aux exigences du client, afin de créer l’application dont il a besoin pour gagner du temps au quotidien et optimiser la performance de son entreprise. Nous avons développé SLABBS, un outil de gestion commerciale classique, mais qui peut être complété de modules sur-mesure, selon les besoins du client », explique Antoine Berton. Que ce soit pour les logiciels, les applications métiers, les sites Internet ou les sites e-commerce Be-ware informatique procède à des tests, effectués tout au long de la mise en place du projet. « Les fonctionnalités que tout le monde utilise s’améliorent avec le temps, et nous nous concentrons sur celles personnalisées pour chaque client », rajoute-t-il.

« En ce qui concerne la gestion de l’infrastructure réseau, nous avons pris conscience que les clients attendaient bien plus qu’une hotline en cas de problème. Aujourd’hui, l’équipe technique assure un suivi de très près pour les clients ayant souscrit un contrat de maintenance et surveille la réalisation de chaque action, des serveurs clients, la sauvegarde en ligne, mais aussi la mise à jour de leur infrastructure informatique. Ce suivi permet aux IT de prendre des décisions rapidement et de résoudre facilement les problèmes récurrents », déclare le fondateur. L’entreprise développe constamment de nouveaux outils afin de permettre aux techniciens de communiquer facilement avec les clients et veille également à accompagner ses derniers, concernant leur mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Be-ware Informatique lancera prochainement un nouveau projet visant à garantir un suivi complet du parc matériel des entreprises.