Senlis : une ville toute comblée d’histoire

Le dernier weekend de septembre, Senlis a donné rendez-vous aux fans de la culture moyenâgeuse au travers de sa foire médiévale.

Cette année, la 5ème édition comprenait des troupes et des artisans qui ont été choisis minutieusement par les parties prenantes de cette manifestation, à savoir : les associations culturelles senlisiennes, notamment « les figurants de l’Histoire » et « Cité d’Antan », le Pays d’Art et d’histoire de Senlis à Ermenonville en partenariat avec les autorités de la ville.

La foire offrait un programme très diversifié et riche en terme d’activités exercées tout au long des deux journées : des ateliers enluminure pour enfants et adultes, déambulations, démonstration des métiers d’Antan en allant de ce qui est nutritionnel à ce qui est industriel, spectacles divers (fauconnerie, des mêlées, marionnettes, défilé,…) et à ne pas oublier le banquet organisé le samedi 28 septembre, qui mettait en avant la gastronomie médiévale de ses épices jusqu’à ses boissons confectionnées selon les techniques perpétuées depuis le XIIIe siècle. Il suffisait de dépasser l’entrée du parc du château royal de Senlis pour se retrouver méticuleusement immergé dans l’époque du chancelier Guérin et hop ! Une remontée de temps basée sur des études en archives et des recherches très fines en archéologie expérimentale.

Douâae KAMAL IDRISSI