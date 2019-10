Responsabiliser les collaborateurs pour lutter contre les cyberattaques

Pour sa réunion de rentrée, le club des entreprises de la robonumérique du Saint-Quentinois avait choisi d’aborder la thématique de la cybersécurité. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et pour tenter de les éviter, mieux vaut sensibiliser les utilisateurs du matériel de l’entreprise. C’est le message délivré par les intervenants invités. Le club […]

Pour sa réunion de rentrée, le club des entreprises de la robonumérique du Saint-Quentinois avait choisi d’aborder la thématique de la cybersécurité. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et pour tenter de les éviter, mieux vaut sensibiliser les utilisateurs du matériel de l’entreprise. C’est le message délivré par les intervenants invités.

Le club des entreprises de la robonumérique du Saint-Quentinois s’est donné pour objectif d’informer, d’échanger sur les bonnes pratiques. La thématique retenue pour la rencontre du 24 septembre dernier à l’espace Créatis « De la cybersécuité à la cybersérénité pour l’industrie 4.0» ne doit rien au hasard. Denis Sennechael, patron de Clarilog France est l’un des deux animateurs du club. Le dirigeant le confesse : « La sécurité du serveur n’a pas été ma priorité lorsque j’ai repris la société mais avant l’été, j’ai touché du doigt la sécurité des serveurs et je pense ne pas être le seul ».

« Bons sens et vigilance »

Le programme de cette rencontre a donc été bâti à partir de l’expérience vécue par le dirigeant de Clarilog France qui, face à l’attaque dont son entreprise a été victime, a cherché « des acteurs qui pourraient l’aider ». La problématique a été abordée à l’échelle du territoire national, régional mais aussi local car l’animateur de la rencontre a découvert à cette occasion « de belles solutions localement pour se prémunir du risque » qu’il a souhaité partager. Officier de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Yves Tordoir a mis l’accent sur les deux qualités essentielles à développer face à la menace : « Bon sens et vigilance ». « Les attaques n’ont jamais été aussi importantes que ces dernières années », a exposé le conférencier dont la mission est d’informer et de sensibiliser au risque. Car aussi bien protégées que soient les données informatiques, « la plus grande vulnérabilité c’est l’humain ».

Une possible cybersérénité ?

Autre volet abordé par Jean-Pierre Collé, l’action menée au niveau de la Région Hauts-deFrance qui s’est saisie du sujet : « Il faut pouvoir se protéger contre les différents types d’attaques et potentiellement dans ce domaine, des métiers vont se développer. La Région crée et anime une filière de formation ». Simon Vidogue est “solution architect” chez Vade Secure. La société spécialisée dans la sécurité du mail est implantée localement mais assure plus de 600 millions de boîtes mail à l’international. « En cybersécurité, la donnée c’est de l’or », a expliqué l’intervenant insistant lui aussi sur le constat : « En matière de fuite de données, le phénomène est énorme et ne fait qu’empirer ». Pour essayer d’atteindre une cybersérénité, Jean-Baptiste Caron, intégrateur de la société Axians AEP/digital a présenté des solutions installées concrètes dans des entreprises industrielles 4.0, des usines connectées.