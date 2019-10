Nordex France : inaugure le parc éolien du Douiche

Le 12 septembre dernier, Nordex France a procédé à l’inauguration d’un nouveau projet phare. Il s’agit du parc éolien le plus puissant de la Somme et le 2e des Hauts-de-France qui fournit une énergie électrique renouvelable respectueuse de l’environnement. Disposant d’une puissance totale de 60 MW, la centrale est composée de 20 éoliennes de 3 […]

Le 12 septembre dernier, Nordex France a procédé à l’inauguration d’un nouveau projet phare. Il s’agit du parc éolien le plus puissant de la Somme et le 2e des Hauts-de-France qui fournit une énergie électrique renouvelable respectueuse de l’environnement. Disposant d’une puissance totale de 60 MW, la centrale est composée de 20 éoliennes de 3 MW chacune qui produiront jusqu’à 187 000 MWh annuellement, soit la consommation d’environ plus de 92 000 personnes. Étalé sur les communes de Sorel, Fins et Heudicourt, le chantier débuté en 2010 doit sa réussite principalement à l’expertise et au savoir-faire des entreprises locales. Par ailleurs, l’ouverture de ce site de grande ampleur s’inscrit dans le cadre de la démarche de concertation adoptée par le pionnier de l’industrie éolienne. L’opération témoignage de la forte présence du groupe dans la région contribuant ainsi à la création d’emplois locaux et à la croissance du tissu économique.