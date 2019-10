Nadège Lefebvre face à l’Agribashing

L’Agribashing consiste à dénigrer systématiquement les pratiques de l’agriculteur français. C’est ainsi que Nadège Lefebvre, présidente du Conseil Départemental de l’Oise, a réagi en soutien aux agriculteurs de l’Oise. Face aux aléas climatiques et au changement des normes et règlements internationaux, les agriculteurs ont su s’adapter et évoluer afin de mener à bien leur mission « de […]

L’Agribashing consiste à dénigrer systématiquement les pratiques de l’agriculteur français. C’est ainsi que Nadège Lefebvre, présidente du Conseil Départemental de l’Oise, a réagi en soutien aux agriculteurs de l’Oise.

Face aux aléas climatiques et au changement des normes et règlements internationaux, les agriculteurs ont su s’adapter et évoluer afin de mener à bien leur mission « de nourrir, de participer à l’aménagement du territoire ou encore de contribuer à la vitalité de la biodiversité », précise la présidente. Celle-ci a insisté sur la nécessité de les accompagner et de les soutenir pour éradiquer la réalité biaisée qui influe sur le moral du monde agricole.

Nadège Lefevre a, par ailleurs, évoqué, dans ses propos, la mobilisation du département pour la mise en valeur des agriculteurs, en soulignant « Nous l’avons encore fait, en organisant un grand Marché Fermier où près de 150 producteurs locaux ont pu valoriser leur savoir-faire et leurs produits ».