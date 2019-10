Les ordinateurs reconditionnés ont le vent en poupe

Le marché de l’occasion est en plein boom et s’étend à presque tous les domaines. Il n’est plus réservé aux voitures ou aux livres. Les ordinateurs reconditionnés ont eux aussi le vent en poupe. Azerty Ham s’est spécialisée dans la vente d’ordinateurs professionnels d’occasion. Un marché que les consommateurs apprécient de plus en plus. Arnaud […]

Le marché de l’occasion est en plein boom et s’étend à presque tous les domaines. Il n’est plus réservé aux voitures ou aux livres. Les ordinateurs reconditionnés ont eux aussi le vent en poupe. Azerty Ham s’est spécialisée dans la vente d’ordinateurs professionnels d’occasion. Un marché que les consommateurs apprécient de plus en plus.

Arnaud Vignon a ouvert sa boutique Azerty Ham, à Ham, dans l’est de la Somme. Si celui-ci a débuté en tant que réparateur et vendeur d’ordinateurs en 2009, son activité a bien évolué. Au départ, Arnaud Vignon se déplaçait chez le client pour le dépannage d’ordinateurs de bureau. Les ventes d’ordinateurs portables ayant pris le dessus, Arnaud Vignon ouvre une petite boutique. L’entreprise ne cesse de s’accroître et en septembre 2019, il achète un local plus grand au centre-ville de Ham pour se spécialiser dans la vente d’ordinateurs reconditionnés, qui répond à un cahier des charges très précis, d’autant plus que le marché de la seconde main tend à se professionnaliser dans le secteur de l’informatique.

Proximité

Arnaud Vignon s’est spécialisé, et depuis trois ans, il achète des ordinateurs professionnels d’occasion qui sont remis à neuf. Ils sont tous inspectés, testés, reformatés – effacement intégral du disque dur et réinstallation du système dans son état d’origine – et remis à neuf, c’est-à-dire que toutes les pièces défectueuses sont réparées ou changées si nécessaire. « Les clients apprécient cette formule d’achat puisqu’un produit acheté perd quasiment 50% de sa valeur dans les mois qui suivent. Ils se rendent compte que pour le prix d’un ordinateur bas de gamme de grande distribution, ils peuvent avoir un ordinateur haut de gamme avec une garantie. Ils peuvent également payer en quatre fois sans frais, explique le commerçant. Je fais de l’informatique de proximité, c’est ma plus-value. »

Le dirigeant travaille avec tous types de clients, de la personne âgée au chef d’entreprise : « Ma clientèle est très variée, confirme-t-il. Parfois ce sont les petits-enfants qui me téléphonent pour me remercier d’avoir pu dépanner leurs grands-parents, pour un simple petit problème qu’ils n’arrivaient pas à résoudre par téléphone. C’est cela aussi le commerce de proximité. Nos centres-villes se vident mais depuis que je suis installé dans une rue un peu plus commerçante, je me rends compte qu’une dynamique se créée. Nous, commerçants nous sommes complémentaires de nos collègues voisins et une nouvelle impulsion joue en notre faveur. » Si Arnaud Vignon répare et vend des ordinateurs, il propose aussi du matériel (claviers, souris, clés USB, accessoires pour téléphonie mobile, plastification et reliure de documents…). Il a en revanche arrêté les réparations de téléphone, « cela me prenait trop de temps et coûtait trop cher », explique-t-il.