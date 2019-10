Les Hauts-De-France séduisent les investisseurs étrangers

Une étude menée par IBM Global Business Services en 2019 sur la localisation mondiale des Investissements directs étrangers (IDE) révèle l’attractivité des Hauts-de-France en matière des IDE créateurs d’emplois. Avec 6 800 créations de poste en 2018, la région occupe la 2e place en France après l’Île-de-France. Celle-ci est d’autant plus importante en fonction d’emplois nouveaux durant l’année 2018, avec un rebond de 26% par rapport à 2017, que dans la moyenne nationale qui n’enregistre qu’une progression de 8,5% durant la même période. Cette tendance haussière a inscrit le territoire parmi les régions et les pays les plus attractifs en terme d’investissements étrangers qui profitent à l’emploi en Europe en 2018, et ce en troisième position derrière la Belgique et la grande conurbation Amsterdam / Rotterdam.