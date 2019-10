Les délices culinaires de bon Sam’pétit

Bon Sam’Pétit est l’histoire d’un food truck qui sillonne le beauvaisis et bien au-delà depuis septembre 2017. À la propriété de Sabrina Agapit, le camion-restaurant propose une cuisine rapide et goûteuse préparée avec amour et qui convient à toutes les occasions. Après une carrière de dix ans dans les domaines du transport et de la […]

Bon Sam’Pétit est l’histoire d’un food truck qui sillonne le beauvaisis et bien au-delà depuis septembre 2017. À la propriété de Sabrina Agapit, le camion-restaurant propose une cuisine rapide et goûteuse préparée avec amour et qui convient à toutes les occasions.

Après une carrière de dix ans dans les domaines du transport et de la logistique, Sabrina Agapit a décidé de combiner entre son amour pour la cuisine et son aptitude pour l’entrepreneuriat en créant son entreprise. « À un certain moment de ma vie, j’ai découvert que j’étais faite pour la restauration, j’ai donc suivi les formations nécessaires pour me lancer dans l’aventure, à partir de là, tout s’est enchaîné », déclare la cuisinière. Pour affiner son projet, elle a été accompagnée par la plate-forme de financement participatif Boost in Oise lancée par la CCI. « Mon entreprise a vu le jour grâce à une succession de rencontres avec des personnes qui ont cru en moi et qui m’ont ouvert les yeux », souligne la beauvaisienne. Pour elle, la décision d’ouvrir un food truck était motivée par la volonté d’être indépendante et mobile afin de rester toujours au plus près de ses clients et de s’adapter aux événements spécifiques. « Je suis principalement sur Beauvais mais ça m’arrive d’être dans toute la Picardie et même en région parisienne ». La cuisine est un héritage qui lui a été transmis de génération en génération et qu’elle considère comme un partage de saveurs, de bons moments, d’astuces, de recettes et d’envies.

Des saveurs italiennes

La restauratrice met en avant une spécialité culinaire sicilienne découverte lors de son séjour en Italie, plus précisément à Palerme. Ce sont les arancini, des boulettes de riz panées et farcies de divers ingrédients (viande, légumes, fromages ou poisson). Après ce voyage et jusqu’à présent, elle a à cœur de faire connaître ce délice auprès de ses clients. En parallèle des emplacements récurrents qu’elle occupe, la propriétaire propose également un service traiteur pour les événements professionnels ou privés. Elle possède un porte-feuille clientèle très large et est également sollicitée par des entreprises ou des particuliers pour des occasions diverses (mariage, anniversaire, buffet professionnel, apéritif dinatoire, fête locale …). « J’ai une clientèle plutôt régulière et très satisfaite qui n’hésite pas à en parler autour d’elle, ce qui me fait de nouveaux visiteurs à chaque fois », affirme la gérante. Le camion est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un service drive avec la possibilité de livrer les commandes directement sur place.