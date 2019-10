La franchise arrive à Beauvais

La franchise spécialiste de la réparation d’ordinateurs et d’objets connectés à domicile, Docteur ordinateur, agrandit son réseau avec une nouvelle entité à Beauvais. À sa tête : Lionel Sabouraud, qui dirige déjà depuis neuf ans SOS PC 60.

Passionné d’informatique, Lionel Sabouraud décide il y a une deux ans de quitter son emploi salarié pour se consacrer pleinement à sa micro-entreprise, créée en parallèle en 2010, SOS PC 60. Son cœur de métier : l’installation et l’assemblage sur mesure d’ordinateurs, la réparation, la suppression de virus, la récupération de données et le contrat de maintenance, pour des clients particuliers. Le dirigeant, dont la clientèle est à 70% constituée de seniors, assure également des formations à domicile, la plupart du temps sur la maîtrise de Word et l’utilisation des logiciels photos, et qui durent en moyenne une heure.

Visibilité accrue

En juillet dernier, il rejoint la franchise Docteur ordinateur (créée en 2002), avec une zone d’intervention allant de Beauvais à Cergy dans le Val-d’Oise. « Intégrer ce réseau national me permet d’avoir une plus grande visibilité, notamment sur les réseaux sociaux et en termes de publicité. Ce qui logiquement accroît le nombre de clients, avec le numéro vert de Docteur ordinateur, ils sont redirigés vers le franchisé local. Nous avons également un agrément, dans le cadre de la loi sur les services à la personne, donnant droit à une réduction d’impôt, à hauteur de 50%, sur les prestations réalisées », explique Lionel Sabouraud, qui travaille également en partenariat avec certains magasins Boulanger de la région depuis un an, des prestations complémentaires qui représentent 20% de son activité.

« Docteur ordinateur s’adresse aux particuliers et aux professionnels, une clientèle que je vais pouvoir cibler », note Lionel Sabouraud. Le développement et la diversification de son entreprise sont en marche : il a notamment été contacté par la Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat et du commerce de proximité (Fenarac) pour assurer des formations.