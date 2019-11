La CCI de l’Oise accueille les entreprises

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCI) offre un service de domiciliation aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), et ce, dans ses locaux nichés à 18 rue d’Allonne à Beauvais. L’administration préfectorale du département a approuvé que la CCI régionale exerce une activité de domiciliation […]

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCI) offre un service de domiciliation aux personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), et ce, dans ses locaux nichés à 18 rue d’Allonne à Beauvais.

L’administration préfectorale du département a approuvé que la CCI régionale exerce une activité de domiciliation pour une durée de 6 ans. Dorénavant, les personnes remplissant les conditions d’accès pourront profiter d’un contrat justificatif de domicile et d’identité ; soit pour leur siège sociale, succursale, ou agence d’une filiale.

La Chambre propose un bureau propre pour chaque domicilié, une salle de réunion collective ainsi que la détention et la conservation des documents et registres imposés par la loi. Afin de bénéficier de la domiciliation, il est nécessaire que la durée du contrat soit supérieure à trois mois et que la personne locataire verse un mandat prédéterminé.

Il importe de noter que toute modification concernant l’activité ou le changement du statut juridique doit être déclarée à la CCI.