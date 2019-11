Festival des jeux de société de Crépy-en-Valois

L’association Jeux Passion et Stratégie a organisé la 14ème édition du Festival des jeux de société, et ce le 26 et 27 octobre 2019 à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois. Une opportunité incontournable pour étancher la soif de jouer. Pour cette finalité, plus de 200 jeux, dont de nombreuses nouveautés, ont été mises à […]

Pour cette finalité, plus de 200 jeux, dont de nombreuses nouveautés, ont été mises à disposition des visiteurs. Des tournois ont été également organisés, à l’issus desquels les meilleurs joueurs ont été récompensés par des jeux neufs. Il s’agit de « 7 Wonders » et de « 6 qui prend », organisés respectivement le samedi, avec 35 participants, et le dimanche, avec 20 participants. De même, un lot de jeux a été accordé aux gagnants des énigmes et des concours geek disposés à l’occasion.