Des compétences informatiques au service des professionnels

L’agence XEFI Senlis propose des offres de prestations prêtes à l’emploi répondant à l’ensemble des besoins informatiques des TPE/ PME, tout en respectant leurs exigences en termes de qualité, de coût, de temps et de sécurité. Ses solutions s’adressent aux particuliers mais aussi aux entreprises, aux administrations publiques et aux grands comptes.

En 1999, Pierre-Alexandre Duvivier crée avec Régis Burgat une entreprise spécialisée en informatique : Xeler Informatique. En mai 2018, les deux associés se lancent dans une nouvelle aventure, en rejoignant le groupe XEFI. « Nous proposons une large gamme de prestations liées à la maintenance/ informatique, la vente, l’insta d’accès Internet et de messagerie électronique sont également mises à la disposition de nos clients », précise Pierre-Alexandre Duvivier qui s’occupe du back office de la société, alors que son associé se charge lui des volets commercialisation et prospection.

Maintenance des parcs informatiques

Opérant dans l’Oise, XEFI Senlis permet aux TPE et PME du département de se recentrer sur leurs cœurs de métier et de développer leurs activités, en s’occupant de leur maintenance informatique. En clair, des équipes techniques qualifiées et expérimentées effectuent un audit complet du parc informatique de l’institution, pour dresser un état des lieux exhaustif permettant d’évaluer le besoin et, par conséquent, proposer les solutions susceptibles de le satisfaire. L’agence présente des contrats de maintenance forfaitaires pour pérenniser tout parc informatique. Il s’agit de conventions permettant aux TPE et PME de bénéficier des services de maintenance en illimité, avec des prix compétitifs. La maintenance informatique est également importante dans la mesure où elle réduit le risque des pannes ainsi que les coûts liés à l’exploitation du système d’information. L’externalisation de cette prestation offre d’autres bénéfices, à savoir : l’utilisation de manière sereine d’un système d’exploitation rapide et performant, sans se soucier de sa gestion quotidienne, l’augmentation de la productivité des collaborateurs, mais aussi l’accompagnement par des compétences expertes en installation, configuration de matériels informatiques et administration des systèmes informatiques. XEFI Senlis est par ailleurs un acteur polyvalent épaulé par des partenaires tels que Sophos et HP, et ce pour assurer à ses clients une protection optimale de leur système d’information tout en garantissant une expertise des plus pointues sur le matériel et les solutions HP. Et cerise sur le gâteau, XEFI Senlis est certifiée Gold Microsoft dans quatre domaines, Gold HP Entreprise et Platinium HP Inc en France. Des labels valorisant le savoir-faire et l’expertise de l’équipe. « Nous avons signé en février 2019 avec XEFI le lancement de l’agence XEFI Compiègne. Une entité qui s’installera physiquement au sein de la commune dès qu’elle aura suffisamment été développée », dévoile Pierre-Alexandre Duvivier.