Carré des affaires à Oust-Marest

Ne l’appelez plus pépinière des énergies renouvelables d’Oust-Marest mais le Carré des affaires des Villes sœurs. Désormais, les ateliers et bureaux sont accessibles à toutes les activités. Proche des Trois villes sœurs, située sur un axe très passant et proche de l’A28, la pépinière des énergies renouvelables située au sein du parc environnemental d’activités de […]

Ne l’appelez plus pépinière des énergies renouvelables d’Oust-Marest mais le Carré des affaires des Villes sœurs. Désormais, les ateliers et bureaux sont accessibles à toutes les activités.

Proche des Trois villes sœurs, située sur un axe très passant et proche de l’A28, la pépinière des énergies renouvelables située au sein du parc environnemental d’activités de Bresle Maritime fête cette année ses dix ans. Durant toute cette période, seules les entreprises en lien avec des activités dédiées à l’environnement pouvaient s’y installer. La CCI Littoral Hauts-de-France qui la gère fait machine arrière. Si les trois ateliers sont occupés, cela est plus difficile pour les 23 bureaux modulables – de 20 à 45 m² – qui le sont à 60%.

Ouvrir le lieu

Pour booster le développement de la pépinière, dynamiser le territoire et dans l’espoir de construire une nouvelle aile, il a été décidé d’ouvrir le lieu à toutes les activités et donc de le rebaptiser le Carré des affaires des Villes sœurs. Déjà mis en place à Calais, le concept de Carré des affaires est amené à essaimer : « Notre engagement, c’est l’aménagement du territoire ainsi que la formation, l’assistance et l’aide aux entreprises, explique Jérôme David, vice-président de la CCI Littoral Hauts-de-France pour Abbeville et Le Tréport. Nous sommes dans un potentiel de développement économique. La pépinière s’adresse aux entreprises déjà présentes, à celles extérieures aussi. Nous devons nous adapter à la demande. »

Label HQE

Le Carré des affaires est destinés aux porteurs de projets, aux jeunes créateurs, aux entreprises pour tous leurs besoins, que ce soit pour un premier hébergement, débuter, des locaux afin de se développer, une solution immobilière temporaire, la nécessité d’un bureau ponctuel, la location à la carte des salles de réunions… Pour rappel, les bâtiments formant un ensemble de 2 000 m² sont construits dans le respect du label Haute qualité environnementale au sein d’un parc environnemental – 16 entreprises pour 650 emplois – 20 hectares aménagés qui sont à vendre – ayant la double qualification EMAS et ISO 14 000. Internet, électricité et chauffage sont inclus dans les charges communes, la téléphonie est à la charge du locataire. Le lieu compte aussi une salle de séminaire de 210 m², une salle de visioconférence, un espace accueil et un parking engazonné de 85 places.