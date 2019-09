Un don de 20 millions d’euros de la part du Groupe Dassault

Le Groupe Dassault offrira une donation de 20 millions d’euros pour des travaux de restauration, les premières avances de la subvention seront versées à la fin de cette année. Olivier Dassault, député de l’Oise et Président du comité de stratégie de développement de l’enseigne, a proposée l’idée de l’aide financière au Conseil de surveillance du groupe qui n’a pas hésité à l’adopter. Le projet sera piloté au futur par Marie-Hélène Habert-Dassault, présidente du Conseil de surveillance et chargée des actions charitables de la structure, en collaboration avec Philippe Bélaval, Président du Centre des Monuments Nationaux. Par ailleurs, le choix des ouvrages sera défini exclusivement par le Centre des Monuments Nationaux, non seulement au niveau de l’Oise mais à travers l’Hexagone. Signalons que les petites églises et les monuments historiques négligés auront la priorité dans ce projet.

Chaimae EL KOBBI