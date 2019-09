SOCORE-TROLETTI joint ses forces à celles du groupe LHOTELLIER

Créé en 1919, le groupe Lhotellier qui a développé son expertise dans la construction, la production et la revalorisation des matériaux poursuit son développement en s’alliant à Socore-Troletti, acteur spécialisé dans les Travaux publics, le génie civil industriel et le bâtiment. Une union, annoncée le 29 août dernier, qui vient couronner les nombreuses années de […]

Créé en 1919, le groupe Lhotellier qui a développé son expertise dans la construction, la production et la revalorisation des matériaux poursuit son développement en s’alliant à Socore-Troletti, acteur spécialisé dans les Travaux publics, le génie civil industriel et le bâtiment. Une union, annoncée le 29 août dernier, qui vient couronner les nombreuses années de collaboration liant les deux entreprises familiales. Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence du groupe Lhotellier sur le Pôle métropolitain rouennais tout en élargissant les offres de services proposés aux clients sur ce dernier. D’autre part, Socore-Troletti, dont les activités et les salariés ont officiellement été repris par le groupe centenaire Lhotellier en juin dernier, voit en cet événement majeur une formidable opportunité de pérennisation de nom mais aussi de développement des hommes, des technologies et des marchés.