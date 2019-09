Resserrer les liens par le jeu

Un parc boisé de six hectares sur les hauteurs d’Ailly-sur-Noye est le lieu privilégié d’épreuves en équipes permettant de renforcer la cohésion. Au programme notamment : accrobranche et bungy ejection.

Passer de bons moments entre collègues loin de la civilisation c’est un peu le mot d’ordre lancé par trois associés : Stéphane Kopp, le gérant de Terrain d’aventures, un parc avec accrobranche, bungy ejection (saut à l’élastique inversé), logements insolites (camping à huit mètres de hauteur, etc.), barnum sur pilotis… Frédéric Espalieu, de Label loisir, propose lui notamment des parties de laser game dans la nature, d’archery game, des jeux de challenge par équipes sur le site et Frédéric Peronnet, à la tête de Spectacle diffusion, a la mission d’organiser des teambuilding en mettant les deux partenaires en contacts avec des clients entreprises.

Au programme…

Chaque prestation, possible d’avril à novembre, est conçue sur-mesure. Elle peut par exemple conjuguer différentes animations, contenir des nuits sur place… Jusqu’à 250 personnes peuvent être accueillies à la journée : « En temps normal, nous allons organiser des séminaires d’entreprises, explique Frédéric Peronnet. En juillet et août, les comités d’entreprises privilégient les journées familiales. Nous avons aussi parfois des entreprises qui règlent les journées détentes de leurs salariés et de leurs familles. » Sur une journée, les séminaires se composent d’une demi-journée accrobranche (ou saut à l’élastique inversé selon le budget de l’entreprise), suivie d’un repas. Place ensuite aux activités teambuilding, qui donnent lieu à de beaux moments insolites et de convivialité comme les skis à chausser à plusieurs. Il faut réussir à manœuvrer tous ensemble dans la même direction. Des réunions sont réalisées sous le chapiteau, qui peut être en partie ouvert lors des beaux jours. Le lieu dispose d’Internet, d’un écran, de la vidéo… Des forfaits avec spectacles ou événements le soir comme le son et lumière Le souffle de la terre, donné en fin de semaine fin août et en septembre, peuvent être aussi proposés. Pour le moment, ce sont essentiellement des entreprises locales qui se rendent à Aillysur-Noye: « Certaines disent que notre parc est l’un des plus beaux de France, confie Frédéric Peronnet. En tout cas, nos clients sont agréablement surpris quand ils arrivent ici. Ils prennent une véritable bouffée d’oxygène. Quand ils repartent, ils évoquent la qualité des équipes et de l’accueil. »