Reconstruction du collège de Crèvecœur-le-Grand

Lundi 16 septembre 2019 a eu lieu la pose de la pierre angulaire du collège de Crèvecœur-le-Grand.

L’événement s’est déroulé en présence de responsables qui veulent faire de l’éducation un acte prioritaire. Il s’agit notamment de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, de Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, Conseillère départementale du canton de Saint-Just-en-Chaussée et de Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton de Saint-Just-en-Chaussée.

Le Conseil départemental s’engage ainsi à investir 20 millions d’euros pour la reconstruction du nouvel établissement qui comportera une SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et une ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Il sera également équipé d’un complexe sportif incluant un gymnase, une structure d’escalade, une grande salle mutualisée pour les activités culturelles et sportives et un plateau sportif extérieur et extra-scolaire mis à disposition des associations. Avec une capacité de 600 élèves, le futur collège entend être modulable et adapté à la nouvelle technologie.