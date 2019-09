L’empreinte de l’ Oise pendant les Journées Européennes du Patrimoine

Du 21 au 22 septembre prochain, le Département Oise participera à la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine organisées sous le thème « Arts et Divertissement ». Le Département proposera une animation diversifiée et riche en termes d’activités aux visiteurs. De même, plusieurs institutions ouvriront leurs portes au public et notamment le MUDO-Musée de l’Oise à […]

Du 21 au 22 septembre prochain, le Département Oise participera à la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine organisées sous le thème « Arts et Divertissement ». Le Département proposera une animation diversifiée et riche en termes d’activités aux visiteurs. De même, plusieurs institutions ouvriront leurs portes au public et notamment le MUDO-Musée de l’Oise à Beauvais, les Marais de Sacy à Saint-Martin-Longueau, les Archives Départementales à Beauvais, le Théâtre Antique et le Musée Archéologique de l’Oise à Vendeuil-Caply. Au programme, une multitude de divertissements tels que des ateliers et des boutiques. Un Concert exceptionnel composé d’un récital d’un trio vocal « Heure Bleue » aura par ailleurs lieu, le 21 septembre à 19h, au Château de Cuise-la-Motte, en partenariat avec l’association « Clef des Chants ».

Chaimae EL KOBBI