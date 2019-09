LE STARTER : l’entrepreneuriat autrement

La Machinerie, tiers-lieu d’innovation sociale amiénois, sollicite les entreprises et les porteurs de projets avec le Starter. Il s’agit d’un programme d’incubation complètement gratuit qui vise à soutenir une idée moyennant la formation, l’expérimentation et le prototypage. Il puise sa richesse dans l’écosystème de la Machinerie, notamment ses salariés et co-workers qui se mobilisent au profit des créateurs. Le Starter sera présenté le 20 septembre à 14 heures et le 26 septembre à partir de 17 heures dans les locaux de la Machinerie. L’objectif est de former et outiller l’entrepreneur, selon son profil, son projet et son ambition. Ceci à travers un accompagnement individualisé, des ateliers collectifs, une orientation en matière de financement ainsi qu’une mise à disposition d’espaces numériques. L’initiative sera lancée mi-octobre et prendra fin janvier 2020. L’inscription est ouverte jusqu’au 6 octobre et se fait via l’adresse mail : starter@lamachinerie.org.