La Créative Factory a fêté sa première année

Début juin, la Créative Factory fêtait ses 1 an. Pensé comme un espace d’innovation, ce nouveau lieu amiénois abritait depuis 2018 quatre entreprises : Octus, Iteracode, Arkeocera et Advisia Consulting (filiale dédiée à l’accompagnement de dirigeants et entrepreneurs du groupe Advisia RH). Depuis quelques semaines cette « communauté entrepreneuriale » s’est élargie avec l’arrivée de Marie-Pierre Crublet, fondatrice et dirigeante de We change up, une start-up RH dédiée à la reconversion. Au cœur du quartier Saint-Leu, à proximité du Quai de l’innovation et du cluster, la Créative Factory est un espace réunissant des entrepreneurs qui aiment partager leurs passions, mais aussi croiser leurs compétences. Une des meilleures illustrations de cette belle énergie est incarnée par Octus, une start-up révélatrice de patrimoine mêlant les compétences technologiques d’Iteracode et la culture patrimoniale de Cyrille Chaidron d’Arkeocera. Dans le même esprit, We change up s’est attaché les services d’Iteracode pour développer son site Web mais aussi concevoir sa future plate-forme Web et mobile qui sortira dans quelques mois. La Creative Factory, espace de création et source d’énergie démultipliée, a ouvert ses portes à l’occasion de ce premier anniversaire, pour remercier clients et partenaires, autour d’un cocktail.