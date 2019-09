Euratechnologies cherche de nouvelles start-up

Afin d’intégrer son incubateur basé à Saint-Quentin, Euratechnologies, pôle d’excellence et d’innovation, recherche des porteurs de projets versés dans la robotique industrielle et le numérique. L’établissement, qui a été inauguré en janvier 2019, prévoit d’accueillir une quinzaine de start-up. Les compétences requises doivent porter sur le périphérique hardware et le logiciel software. Les entreprises retenues […]

Afin d’intégrer son incubateur basé à Saint-Quentin, Euratechnologies, pôle d’excellence et d’innovation, recherche des porteurs de projets versés dans la robotique industrielle et le numérique. L’établissement, qui a été inauguré en janvier 2019, prévoit d’accueillir une quinzaine de start-up. Les compétences requises doivent porter sur le périphérique hardware et le logiciel software. Les entreprises retenues seront ainsi accueillies dès ce mois de septembre. Le but est d’assurer un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs, tout en faisant de Saint-Quentin une référence mondiale de l’innovation industrielle et robotique.