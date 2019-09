Domaine de Barive : un havre de paix en pleine nature

C’est au sein de la commune axonaise de Sainte-Preuve et plus précisément sur le Domaine de Barive que Pascal Leromain et Nicolas Froment ont décidé de s’installer. Classé quatre étoiles, l’établissement propose une expérience hôtelière unique, mais aussi un séjour agréable en pleine nature. Respectivement titulaires de diplômes en hôtellerie et restauration, les deux propriétaires […]