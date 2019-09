Développer ses activités grâce aux marchés publics

Grâce à l’obtention de deux marchés publics importants, Martelle Pro, anciennement MFR Mobiliers, a pu développer son activité de fournitures et mobilier de bureaux, recruter mais aussi s’installer dans de nouveaux locaux.

Depuis une vingtaine d’années, MFR Mobiliers, antenne professionnelle du Groupe Martelle, aujourd’hui rebaptisée Martelle Pro, était surtout reconnue pour son activité de fournitures de mobilier scolaire. C’est d’ailleurs dans ce secteur que l’entreprise amiénoise a décroché deux importants appels d’offres. Elle équipe aujourd’hui et pour une durée de quatre ans toutes les écoles primaires de la ville de Paris et l’ensemble des lycées d’Île-de-France. Des commandes importantes qui ont permis à la PME de se focaliser sur un autre volet de son activité. « Notre objectif aujourd’hui est de profiter de cette période pour développer nos autres services en direction des entreprises et de gagner de nouveaux clients », résume Romain Gaudefroy qui a repris Martelle Pro après une décennie passée à l’étranger.

Une croissance accélérée

« Sur cette rentrée, pour assurer les livraisons en temps et en heure nous avons dû faire appel à de l’intérim », sourit Romain Gaudefroy qui a par ailleurs doublé le nombre de collaborateurs de la PME familiale. « Aujourd’hui nous sommes 13 salariés, nous avons 4 livreurs, 3 commerciaux, 2 adjointes administratives… », détaille-t-il. En plus de ce bond en termes d’effectif, Martelle Pro a pris ses quartiers dans un bâtiment de 2 000 m2 rue du bois quatorze sur la zone d’Argœuves. « Nous avons doublé notre surface, c’était nécessaire pour assurer une bonne gestion des flux. Il y a aussi des quais de déchargement qui nous facilitent vraiment la vie, ce qui n’était pas le cas dans les anciens locaux », poursuit Romain Gaudefroy alors que derrière lui, les chargements s’enchaînent. En plus des appels d’offres de la ville de Paris et de la région Île-de-France, l’entreprise a également remporté un marché avec la mairie de Rouen. D’autres sont en cours d’instruction. « La partie commande publique représente pour l’instant 65% de notre activité. Nous avons la chance d’avoir de la visibilité sur 4 ans, notre but à présent est de nous concentrer sur les services aux entreprises et de pérenniser cette activité », confie-t-il.

Développer d’autres activités

Si Martelle Pro a proposé à l’occasion de la rentrée un service de préparation de fournitures scolaires en lien avec trois établissements amiénois, la structure mise également sur la vente de bureaux et de matériel à destination des entreprises. « Nous sommes particulièrement vigilants à la qualité des produits et de la prestation proposées. Tout le mobilier par exemple est livré et installé par nos équipes, il n’y a pas de sous-traitance », lance Romain Gaudefroy. En plus du secteur amiénois, le chef d’entreprise, par ailleurs directeur général de Martelle, souhaite développer ses ventes sur le Beauvaisis avec un commercial dédié.