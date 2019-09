Dans la Somme, l’agriculture est un secteur d’avenir

Le Département soutient les porteurs de projets qui souhaitent investir dans le domaine agricole. Vecteur de développement économique important mais également social et territorial, l’agriculture occupe les trois quarts de la surface départementale. Cette surface agricole est valorisée par 5 070 agriculteurs au travers de 4 740 exploitations et 8 910 salariés. Le secteur agricole […]

Le Département soutient les porteurs de projets qui souhaitent investir dans le domaine agricole. Vecteur de développement économique important mais également social et territorial, l’agriculture occupe les trois quarts de la surface départementale. Cette surface agricole est valorisée par 5 070 agriculteurs au travers de 4 740 exploitations et 8 910 salariés. Le secteur agricole représente plus de 30 000 emplois directs et indirects dans la Somme.

Pourquoi pas vous ?

Le Conseil départemental a mis en place des dispositifs d’aides pour répondre aux besoins des exploitants agricoles présents et futurs. Ces offres s’adressent à ceux qui souhaitent se diversifier, créer de la valeur ajoutée agricole et innover pour rester compétitifs. Via ces dispositifs d’aides de soutien aux projets de diversification, à la création de valeur ajoutée et à l’innovation, le Département de la Somme a accompagné, depuis 2016, 70 fermes samariennes. Depuis 2011 pour favoriser l’approvisionnement local et diversifier les producteurs, ces aides ont permis, notamment, la croissance des marchés de proximité.

La Chambre d’agriculture de la Somme accompagne les porteurs de projets de l’idée à leur concrétisation, qu’il s’agisse d’une installation en agriculture ou du développement de nouvelles activités sur l’exploitation. Toutes les étapes et les facettes du projet sont étudiées aussi bien techniquement, que réglementairement et financièrement. Au-delà du conseil individuel, avec les contrats de progrès notamment, la Chambre d’agriculture porte une attention toute particulière aux approches collectives. Elle intervient alors comme un catalyseur en assurant l’animation des groupes de réflexion, en lien avec le territoire concerné. C’est ainsi qu’elle accompagne la création de magasins de producteurs, de drives fermiers ou encore les projets alimentaires territoriaux. Enfin, la Chambre d’agriculture s’investit et investit financièrement dans des outils structurants pour le développement des circuits de proximité, des activités agritouristiques et plus largement toutes activités porteuses de valeur ajoutée pour les exploitations. Au travers par exemple de la marque Bienvenue à la ferme ou du site de commande en ligne approlocal.fr. Elle donne accès aux producteurs et agriculteurs à des outils de commercialisation, de communication… Vous avez un besoin, nous pouvons y répondre !