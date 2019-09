Crédit agricole, une large gamme de services et d’outils

Le Crédit agricole Brie Picardie est depuis de nombreuses années identifié comme un des acteurs majeurs du territoire œuvrant pour le développement économique, notamment grâce à l’accompagnement qu’il propose aux professionnels, à ses 212 agences et 2 700 collaborateurs.

Le Crédit agricole Brie Picardie a mis en place une Charte d’accueil en agence dédiée aux professionnels et a décliné une large gamme de solutions spécifiques. Parmi elles, « Les Solutions créateurs » permettent aux porteurs de projet de bénéficier d’un prêt « Lanceur pro », pour le financement de l’installation, avec comme objectif de favoriser la création et la reprise d’activités existantes sur le territoire. Financeur de projets de toutes tailles, en milieu urbain ou rural, le Crédit agricole est fidèle à sa vocation mutualiste et travaille en complémentarité avec les réseaux d’accompagnement. Parmi les solutions créateurs, on retrouve également « Préférence créateur » qui permet de financer des créances, « Nexecur », solution de protection et de surveillance des locaux ou encore l’offre « Pack e-commerce » pour se lancer sur Internet. Une offre de bienvenuepermet de tester ces services à un prix préférentiel durant deux ans. Les micro-entrepreneurs sont les aussi bienvenus au Crédit agricole : l’offre micro-entrepreneur leur permet dès 3€ par mois de bénéficier d’un service bancaire dédié à leur structure.

Les cafés de la création d’Amiens

Au-delà de cette large gamme de services, le Crédit agricole organise depuis novembre 2017 les Cafés de la création à Amiens. Les porteurs de projets y rencontrent gratuitement des conseillers professionnels de la banque et de nombreux partenaires (experts comptables, avocats, chefs d’entreprise). Deux heures d’échanges dans un esprit convivial qui permettent de répondre aux interrogations des créateurs et repreneurs d’entreprises. Toutes les informations sont à retrouver sur jesuisentrepreneur.fr.