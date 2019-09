Chocolat et Compagnie décroche le label Qualité Commerce

Chocolat et Compagnie est la première enseigne à recevoir le label Qualité Commerce dans le département de l’Oise. A cette occasion, une cérémonie de remise du prix sera organisée le 26 septembre au sein du magasin situé à Chantilly. La rencontre se déroulera en présence des élus de la ville et de la CCI Oise. […]

