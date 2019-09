Chauny confirme sa vocation de ville sportive

La ville de Chauny a inauguré à la fin de l’été la maison des sportifs, implantée dans l’enceinte du complexe sportif LéoLagrange. Idéalement située, la terrasse permet aux passionnés de sport de vivre en direct les performances des athlètes.

Sport pour tous, sport de compétition, Chauny conforte avec l’ouverture de la Maison des sportifs son identité de « ville dynamique et sportive ». Le 21 août dernier, le maire Marcel Lalonde et le préfet de l’Aisne, Nicolas Basselier ont procédé à l’inauguration officielle de la Maison des sportifs.

Une architecture singulière

« La Maison des sportifs est une belle réalisation destinée à tous, élites et amateurs, curieux et passionnés, un endroit où se poser. Le bâtiment revêt une architecture relativement singulière », a entamé le maire Marcel Lalonde évoquant un toit « qui invite à aller de l’avant » et une terrasse imaginée « comme la proue d’un navire d’où rien ne peut nous échapper ». Huit mois de travaux ont été nécessaires pour construire ce bâtiment fonctionnel d’une surface de 170 m2 , composé d’une grande salle équipée d’un espace cuisine, d’un bureau, de locaux de rangement. Un investissement de plus de 500 000 euros assuré collectivement par l’État, le conseil départemental, la Région, la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et le Pays chaunois.

De grands noms du sport

Avant même son inauguration officielle, la Maison des sportifs a déjà joué son rôle d’accueil d’hôtes passionnés de sport. « Cette salle nous a déjà montré tout son potentiel à travers différentes manifestations : les finales territoriales de la ligue de rugby des Hauts-de-France, les championnats de France N2 de tir à l’arc, les championnats de l’Aisne d’athlétisme et enfin le match amical de football féminin PSG-Reims », a exposé l’adjoint aux sports, Régis Lapersonne. Luc Degonville dirigeant du club de rugby de Chauny en témoigne : « Nous avons accueilli le 21 avril dernier plus de 2 500 personnes pour les premières finales territoriales de la ligue de rugby des Hauts-de-France. La Maison des sportifs a servi d’espace d’accueil VIP parmi lesquels Bernard Laporte. L’ensemble des installations du complexe Léo-Lagrange a permis de tout centrer sur un même site. »

Repères

Le complexe sportif Léo-Lagrange a régulièrement évolué depuis sa construction voici 30 ans. Les derniers aménagements ont notamment été la création de la piste d’athlétisme avec 8 couloirs en 1992 et de la salle omnisports Charles Hamart avec tribunes de 200 places en 1996 avant en 2007, l’extension de la salle avec ses trois annexes : dojo, gymnastique et tennis de table.