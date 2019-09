Charlott’ :150 postes de conseillères de vente à Eragny-sur-Oise

Afin de répondre à la demande croissante de sa clientèle, Charlott’ a lancé une campagne de recrutement pas vraiment traditionnelle. Le bus Job Dating de la société, qui poursuit un tour de France depuis le 9 et jusqu’au 25 septembre prochain, a ainsi débarqué à Eragny-sur-Oise le 17 septembre dernier. Sous thème « Nous avons un job pour vous », l’opération vise à recruter 150 vendeuses à domicile indépendantes. A travers ces journées ouvertes, la structure cherche également à présenter le métier de conseiller de vente aux participantes, à faire découvrir sa marque et ses valeurs et à partager des nouveautés concernant sa prochaine collection. A noter que l’enseigne est positionnée comme le n°1 de vente de lingerie à domicile en France, avec plus de 2800 conseillères de ventes à domicile.

Chaimae EL KOBBI