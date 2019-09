Caisse D’épargne Hauts De France : un accompagnement humain et financier

Partenaire de longue date d’Initiative Somme France Active Picardie, la Caisse d’Épargne Hauts de France milite en faveur de la création et reprise d’entreprise, et accompagne au quotidien les porteurs de projet. Parcours Confiance, son outil proposé par Initiative Somme France Active Picardie et BGE Picardie a pour vocation de permettre au créateur/ repreneur de […]

Partenaire de longue date d’Initiative Somme France Active Picardie, la Caisse d’Épargne Hauts de France milite en faveur de la création et reprise d’entreprise, et accompagne au quotidien les porteurs de projet. Parcours Confiance, son outil proposé par Initiative Somme France Active Picardie et BGE Picardie a pour vocation de permettre au créateur/ repreneur de trouver la meilleure solution de financement pour concrétiser son projet. « Une solution sans frais de dossier ni demande de garanties personnelles, avec un taux inférieur à 2%, idéale pour les créateurs disposant d’un moindre apport financier, et ayant besoin d’un fonds de roulement », souligne Nicolas Delnatte, directeur Développement coopératif et RSE à la Caisse d’Épargne Hauts de France. Montant maximal du prêt : 69 000 euros, remboursable sur une durée maximale de sept ans. Chaque année, Parcours Confiance accompagne ainsi une soixantaine de créateurs.

Nouveaux services

La Caisse d’Épargne Hauts de France déploie régulièrement de nouveaux services pour simplifier la vie des professionnels comme par exemple CE Boost Fid. Les commerçants constatent que leurs clients ont de plus en plus recours au digital dans leur parcours d’achat et qu’ils utilisent le e-commerce de façon croissante. Ils sont aussi très largement sollicités (coupons de réduction, carte de fidélité…) et sont donc de moins en moins fidèles. Les commerçants font donc parfois face à une baisse de leur chiffre d’affaires et disposent de moyens limités en termes de relation client (cartes de fidélité carton, pages jaunes…). CE Boost Fid est une solution de fidélisation innovante qui repose sur les données des paiements carte des clients des commerçants. « Cela permet de créer un fichier clients avec des profils enrichis des données de paiement, de créer et gérer un programme de fidélité sur mesure et d’adresser des campagnes de communication ciblées par email et par sms. Au-delà du financement du projet de création, l’accompagnement humain et l’apport d’outils pour soutenir le chiffre d’affaires peuvent faire la différence », assure Nicolas Delnatte.