Les experts-comptables accompagnent naturellement les créateurs et repreneurs d’entreprise. Acteur à part entière de la création/ reprise, l’expert-comptable accompagne et conseille le futur chef d’entreprise sur son modèle économique, le choix de sa structure économique ou encore sur le choix de ses statuts social et fiscal. C’est dans ce cadre que l’Ordre des experts-comptables propose […]

Les experts-comptables accompagnent naturellement les créateurs et repreneurs d’entreprise. Acteur à part entière de la création/ reprise, l’expert-comptable accompagne et conseille le futur chef d’entreprise sur son modèle économique, le choix de sa structure économique ou encore sur le choix de ses statuts social et fiscal.

C’est dans ce cadre que l’Ordre des experts-comptables propose aux porteurs de projet le dispositif d’accompagnement à la création et reprise d’entreprise « Business story : votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable ».

Pierre Giroux, Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes vous présente le dispositif proposé par les experts-comptables.

Quels sont les principes du dispositif ?

Business Story s’adresse aux créateurs ou repreneurs d’entreprise et aux chefs d’entreprise ayant un projet de développement de leur activité. Les experts-comptables, adhérant sur la base du volontariat à cette opération, offriront trois rendez-vous, non limités dans le temps, au porteur de projet pour réaliser une ou plusieurs prestations entrant dans le cadre du dispositif. L’expert-comptable réalisera la mission dans les conditions habituelles de son cabinet. L’objectif sera d’inscrire ensuite cette relation dans le temps avec son client.

Un porteur de projet est-il toujours assuré de trouver un expert-comptable volontaire ?

Bien sûr ! Indépendamment de ce dispositif, de nombreux experts-comptables proposaient d’ailleurs déjà, partiellement ou totalement, d’accompagner gratuitement les porteurs de projet. Au 15 juillet 2019, 82 experts-comptables picards et ardennaissont inscrits dans le dispositif, dont 29 dans le département de la Somme.

Concrètement, quelle est la démarche à suivre pour le porteur de projet ?

C’est très simple : rendez-vous sur le site www.business-story.biz. À partir de la carte de France, la recherche d’un expert-comptable volontaire se fait par département.

Une fois le choix de l’expert-comptable effectué à partir de l’annuaire, le porteur de projet recevra un e-mail avec les coordonnées du professionnel pour prendre contact avec lui. Parallèlement, l’expert-comptable sera également informé par e-mail que le porteur de projet souhaite le rencontrer en lui indiquant ses coordonnées. Ils seront tous deux incités à prendre contact dans un délai de huit jours pour fixer un rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, l’expert-comptable et le porteur de projet détermineront ensemble la ou les prestations qui seront réalisées dans le dispositif en fonction des attentes et de l’état d’avancement du projet. Une lettre de mission précisant la gratuité de l’intervention de l’expert-comptable dans le cadre de Business Story et l’absence d’engagement ultérieur pour le porteur de projet sera signée.