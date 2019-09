A chaque étape, la CCI Amiens-Picardie vous propose des solutions

Vous informer

CCI Buiness Builder

Générez directement votre business plan en ligne, élaborez votre projet d’entreprise, de chez vous, à votre rythme. CCI Business Builder est une plateforme Web vous permettant de construire votre projet de création d’entreprise de façon professionnelle et autonome. C’est un outil d’accompagnement collaboratif pour la création ou le développement d’entreprise ! Pour augmenter vos chances de réussir, vous pouvez, en un clic et à tout moment, demander à être accompagné(e) par votre CCI et ses partenaires experts et financeurs. CCI Business Builder peut être utilisé en toute autonomie https://business-builder.cci.fr/

Les ateliers d’information en partenariat avec Initiative Somme France Active Picardie

– ½ journée création-reprise :

Comprendre la méthodologie à suivre et faire le tour des questions essentielles et préalables à tout engagement dans la conduite de votre projet.

– 1/2 journée spéciale micro-entreprise :

Connaître ce dispositif simplifié en matière de déclarations mais aussi de gestion au quotidien, être informé des formalités d’inscription inhérentes à ce dispositif, savoir réaliser vos formalités d’immatriculation au RCS (Registre du commerce et des sociétés).

Gratuit – inscription préalable obligatoire – wwww. amiens-picardie.cci.fr – Pôle Entreprendre de la CCI – 03 22 82 22 53

S’informer sur les entreprises à reprendre

Fortes de leur proximité avec les entreprises et les chefs d’entreprises, les CCI ont connaissance de certains projets de cession. Elles disposent d’un site national pour communiquer ces opportunités de reprise.Ce service gratuit est ouvert à tous. https://www.transentreprise.com/

Vous accompagner

Vous cherchez à faire le point sur votre projet, à bénéficier de conseils personnalisés, à être guidé dans l’élaboration de votre dossier en toute confidentialité… Prenez rendez-vous près de chez vous ! Un conseiller de la CCI vous apportera des conseils personnalisés à chaque étape de votre projet et vous proposera un accompagnement personnalisé.

Objectifs : bénéficier d’un regard extérieur sur votre projet, être accompagné dans la formalisation de votre projet, vous aider dans la recherche de financements, vous mettre en relation avec des entreprises à reprendre

L’accompagnement est confidentiel – sur rendez-vous préalable uniquement Pôle Entreprendre de la CCI – 03 22 82 22 53.

Vous former

Le stage 5 jours pour Entreprendre

Pour vous aider à construire votre business plan et vous préparer au métier de dirigeant, la CCI Amiens-Picardie vous propose une formation animée par des professionnels.

Objectifs : 5 jours pour acquérir toutes les compétences-clés de l’entrepreneur (conception d’un business model viable, formalisation du projet, communication et marketing, gestion financière, pilotage de l’activité) et assurer le bon lancement de votre entreprise, vous doter des outils nécessaires à la réussite de votre projet et bénéficier de l’expérience de professionnels de l’entreprise.

Cette formation de 5 jours est composée de modules pédagogiques pour les principales étapes du montage d’un projet : marché, business model, prévisions financières, marketing et communication, financement du projet, étude juridique et patrimoniale, protection sociale du dirigeant, anticipation et pilotage de l’activité, assurances. Tarifs : 100 € net de taxe pour une prise en charge individuelle – 400 € net de taxe pour une prise en charge extérieure (CPF, OPCA, entreprise…).

Contact : Pôle Entreprendre de la CCI – 03 22 82 22 53 – Entreprendre@amiens-picardie.cci.fr.

Vos formalités avec le CFE

Vous arrivez au terme de votre démarche de création d’entreprise et souhaitez déclarer votre activité et demander votre immatriculation. Le CFE (Centres de formalités des entreprises) de la CCI Amiens-Picardie est votre interlocuteur unique pour effectuer vos formalités. Le CFE a pour vocation de réceptionner, vérifier et traiter votre dossier, vous informer de son suivi et le transmettre aux organismes partenaires (greffe, Insee, impôts, SSI…).

Deux options s’offrent à vous :

– Constituez seul(e) votre dossier de formalités. Le CFE vous remet les documents nécessaires, réceptionne votre dossier et en assure un contrôle sur la forme, enregistre votre dossier complété par vos soins, vous informe par courrier du suivi et vous délivre un récépissé, transmet votre dossier aux organismes destinataires. Tarif : gratuit*

– Optez pour le Service+. Cette prestation permet un diagnostic complet et personnalisé sur rendez-vous. Un conseiller formalités vous accompagne durant la vie de votre entreprise. Il est votre interlocuteur privilégié. À chaque étape clé, il vous oriente sur les options possibles relatives à la formalité en question lors d’un rendez-vous en face à face, vous dispense les informations utiles si votre activité est « réglementée »,constitue votre dossier avec vous et vérifie la conformité des pièces et la cohérence des informations déclarées, saisit en direct votre déclaration pour la soumettre à votre signature, transmet votre dossier à tous les organismes concernés, assure le suivi de votre dossier en cas de difficultés après transmission aux organismes destinataires. Tarif : 70 € HT net de taxe*.

*À cette prestation, s’ajoutent les frais dus au greffe du tribunal de commerce. Contact : CFE de la CCI : 03 22 82 22 42

Héberger et accompagner votre jeune entreprise

Votre entreprise à moins de deux ans, alors, vous pouvez bénéficier, sous réserve d’acceptation de votre dossier, d’un hébergement en pépinière et d’un accompagnement régulier par un conseiller de la CCI. Cinq pépinières sont gérées par la CCI en partenariat avec Amiens Métropole pour celles situées sur Amiens et la Communuaté de communes du Val de Somme pour celle de Villers-Bretonneux. La pépinière Jules-Verne à vocation généraliste est installée au cœur du Pôle Jules-Verne de Boves et accueille donc tous types d’activités. Avec son accès direct aux autoroutes A29, A16 et A1, elle dispose de 15 ateliers, douze bureaux et deux salles de réunions. À Amiens Nord, avenue de la Paix, le Septentrion est plutôt dédié aux activités tertiaires. Située en Territoire entrepreneur (ZFU), elle permet aux créateurs d’entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Amiens le l@b se dédie aux projets innovants et au numérique, à une minute à pied de la gare, en plein cœur du quartier tertiaire et technologique d’Amiens, La Vallée. Cette pépinière offre notamment 21 bureaux et deux salles de réunion. Depuis quelques mois, la pépinière du Val de Somme, située à Villers-Bretonneux offre six ateliers et neuf bureaux à des créateurs d’entreprise du territoire. Le bâtiment de 1200 m² est consacré aux activités de service. Et dans quelques mois, Biolab ouvrira avec une spécialité santé et nutrition. Autant de solutions d’hébergements pour accueillir des projets d’entreprises tout en bénéficiant de conseils sur-mesure, de loyers attractifs et évolutifs et de services très utiles : accueil, courrier, photocopieur, salles de réunion équipées, espace de restauration. Sans oublier l’opportunité de profiter de nombreux réseaux de dirigeants et de networking.

Contact : Delphine Lemaire, responsable du Pôle Pépinières de la CCI Amiens-Picardie – 03 22 82 22 44 – delphine.lemaire@amiens-picardie.cci.fr.