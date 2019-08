Sophro-Sphère s’occupe de l’humain

Sylvie Tabary propose à Amiens et Longueau des séances de sophrologie aux salariés et aux particuliers. De quoi apporter plus d’harmonie et d’équilibre en entreprise et replacer la fonction de l’humain au cœur du monde professionnel. Installée sur deux lieux de consultation, à Amiens et Longueau, l’entreprise picarde Sophro-Sphère, créée par Sylvie Tabary, vise à […]