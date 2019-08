Mutualité française Hauts-de-France : deux nominations au sein de la direction

Le conseil d’administration de la Mutualité française Hauts-de-France a nommé Philippe Wattier au poste de président et Carole Julhès en qualité de présidente-adjointe, qui remplacent respectivement Francis Formaglio et Jean-Luc Bossée, en poste depuis 2012 et 2016. Ancien président d’Apreva et d’Udeve entre 2014 et 2019, Philippe Wattier est également secrétaire général adjoint de la […]