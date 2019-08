La boîte à bio : épicerie 100% vrac et bio

Martin Devise a ouvert son épicerie en plein centre d’Amiens en avril dernier pour y proposer plus de 500 références de produits bio, uniquement en vrac. Un concept qui s’inscrit dans la tendance actuelle du zéro déchet et qui fait de plus en plus d’adeptes. « Si on n’agit pas dès maintenant, il sera trop […]