Paprec : un nouveau directeur général pour les filiales Hauts-de-France et Normandie

Paprec, le groupe français spécialisé dans la collecte et le recyclage de déchets industriels et ménagers a nommé Jean-François Régé en qualité de directeur général de ses filiales Hauts-de-France et Normandie. Titulaire d’un DEA de physique des solides et ingénieur civil des mines, le nouveau responsable a rejoint la structure en 2017 en tant que […]