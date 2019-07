Le groupe David et L’AFPA développent un partenariat pour l’emploi

Dans le cadre du développement de ses activités dans les Hauts-de-France, le groupe David, concessionnaire agricole régional et distributeur des plus grandes marques depuis plus de 100 ans, vient de s’associer à l’Afpa, organisme de formation incontournable en France, afin de développer un projet alliant qualification et emploi. Le dispositif permet à des personnes, sans […]