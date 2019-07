LE CETIM ET ENE accompagnent la transformation numérique des PME

Situé à Senlis, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, et Entreprises & Numérique (ENE), association dédiée au numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé une convention de partenariat. Les objectifs poursuivis sont à la fois d’allier la compétence numérique de ENE aux expertises métiers et technologiques du Cetim et mettre en synergie leurs moyens et leurs […]