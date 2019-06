Fanystyle et Anim’ ont 20 ans

Très complémentaires, les sociétés samariennes Anim’Événementiel à Lamotte-Brebière et Fanystyle basée à Ailly-sur-Noye ont choisi de fêter ensemble leur anniversaire. 20 ans d’expérience et de partages que les dirigeants Fany Ruin et Yann Capart ont fêté avec leurs clients le 24 mai au Petit Château de Lamotte-Brebière. Fany Ruin et Yann Capart ont pu compter […]