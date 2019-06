Bilan positif pour BGE en 2018

Le réseau d’aide à la création d’entreprise, qui accompagne de plus en plus de personnes dans leur parcours, se diversifie et multiplie ses actions. En 2018, il a aussi mis l’accent sur la formation des dirigeants et salariés et la sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les collèges et lycées du département. « Beaucoup de personnes nous […]