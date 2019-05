La créativité au service des clients

Depuis dix ans, Iminance, agence amiénoise de création audiovisuelle et événementielle, accompagne les entreprises dans la réussite de leurs événements en leur apportant pour tous types de projets des solutions techniques (éclairages scéniques, scénographique et sonorisation) et artistiques sur-mesure. Chez Iminance, réactivité et créativité sont les maîtres-mots. Composée d’une équipe pluridisciplinaire, celle-ci imagine et propose […]