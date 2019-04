Signature DU PIC

La Région Hauts-de-France a signé avec l’État le pacte régional du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). Il va permettre de débloquer 200 millions d’euros par an, de 2019 à 2022. Les objectifs visés sont ambitieux et multiples : former des demandeurs d’emploi et des jeunes éloignés de l’emploi, répondre aux besoins des métiers en […]