Le plus grand site de karting au nord de Paris

Situé à Arvillers dans la Somme, le karting est ouvert toute l’année, six jours sur sept, pour petits et grands, débutants et confirmés, grâce aux 70 karts en location et aux deux circuits de 600 et 1 300 mètres. Anthony Dessaudres, 36 ans, Pdg de l’entreprise, a repris le site – existant depuis juin 2009 […]