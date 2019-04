Le Crédit Agricole Brie Picardie soutient les associations et projets innovants

Le site “J’aime mon association” a invité les clients et non clients du Crédit Agricole Brie Picardie (Oise, Somme et Seine-et-Marne) à choisir leurs projets préférés, parmi les quelque 200 projets solidaires et innovants issus de 4 catégories : culture et patrimoine / environnement, insertion sociale et économique / solidarité, santé et sport. En tout, […]