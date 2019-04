Le bio séduit de plus en plus de français… davantage exigeants

Le dernier baromètre de “consommation et perception des produits biologiques en France” confirme que le bio s’installe nettement dans les habitudes de consommation. Mais les attentes évoluent, et les critères diffèrent chez les jeunes adeptes, une nouvelle génération davantage éthique et éco-responsable. Vers une plus grande prise de conscience. Depuis cinq ans, les habitudes et […]